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Kartepe’de atık maske ve eldivenler için önlem

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için özel atık kutuları yerleştirdi.Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu.

Kartepe’de atık maske ve eldivenler için önlem

Kartepe Belediyesi, korona virüs salgınıyla birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için özel atık kutuları yerleştirdi.
Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için Kartepe Belediyesi hizmet binaları başta olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi. Belediye ekipleri, vatandaşların maske, eldiven başta olmak üzere kişisel temizlik hijyen ürünlerinin o bölgelerde yer alan atık kutularına atarak duyarlı davranmaya davet etti.
Çalışmalar kapsamında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde kurulan pazarlarda tezgah açan esnaflara kumaş maske ve eldivenin yanı sıra tüm yüzü kaplayan şeffaf koruyucu maske dağıtımına başladı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yüz maskelerini ilk olarak Sarımeşe Mahallesi’nde kurulan pazar alanında dağıttı. Kullanım şekli de anlatılan esnaflara Covid-19 önlemlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
Kartepe genelinde kurulan pazarlarda titizlikle uygulandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Pazar alanlarında tezgah açan esnaflarımızın Covid-19 salgınına karşı koruyucu yüz maskelerini temin ederek, teslim ettik. Kartepemiz de faaliyet gösteren pazar esnafımıza 400 yüz maskesi dağıtacağız. Bunların dışında da esnaflarımızın, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin bizden talep ettiği her konuda imkanlarımız ölçüsünde yanlarında olmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Bugünleri hep birlikte aşıp, yine gönül gönüle bir arada olacağız Allah’ın izniyle tedbirlere devam edelim” dedi.

Kartepe’de atık maske ve eldivenler için önlem

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