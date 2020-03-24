YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de bin 100 iş yeri denetlendi

Kartepe’de bin 100 iş yeri denetlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı alınan önlemleri kapsamında bin 100 iş yerini denetledi.Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korona virüse karşı alınan önlemleri kapsamında bin 100 iş yerini denetledi.
Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları devam ederken, esnafların aldığı önlemleri de denetleniyor. Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerinde korona virüse karşı alınan önlemleri yerinde denetliyor. Belediye ekipleri ekmek fırınları, marketler ve gıda depolarında denetimlerini gerçekleştirdi. Ruhsat Müdürlüğü Cuvid-19’un ortaya çıktığı günden itibaren Kartepe’de hizmet veren ekipleri bu zaman kadar bin iş yerinde denetim yaptı.
Yapılan denetimlerde ekmek fırınlarında üretim alanları, ekmek satış reyonlarına dikkat çekildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının kesinlikle maskeli ve eldivenli olmaları, ekmeğin poşet içerisinde el değmeden vatandaşa verilmesi gerektiği marketlerde ise müşterilerine kolonya veya dezenfektan vermeleri gerektiği anlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
13:12
İkindi
16:39
Akşam
19:23
Yatsı
20:43

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Şifa Eczanesi
Izmit
Nazar Eczanesi
Golcuk
Paşa Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Nazlı Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Umut Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Anemi olan köpeğe kan nakli yapıldı

Anemi olan köpeğe kan nakli yapıldı

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Gebze’de güzellik salonları denetlendi

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.