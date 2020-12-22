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Kartepe’de çalışmalar durmuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.12.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Serinlik Mahallesi Karpuzdere mevkisinde yaklaşık 750 metre uzunluğunda ortalama 5 metre genişliğinde beton yol çalışmaları tamamladı. Yapılan çalışmada 550 metreküp beton 400 adet çesan demir kullanıldı. Ayrıca ekipler İstasyon Mahallesi’nde bulunan Demiryolu Köprüsü’nde ve ilçe genelinde birçok noktada vatandaşların rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için beton kaldırım çalışması yaptı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler çalışmalarına devam etti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Serinlik Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde incelerken Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Kocaman, “Kartepemizin çehresini daha konforlu, güvenli ve kaliteli hale getirmek için üst yapı çalışmalarımız ile değiştirmeye devam ediyoruz. Ülke genelinde uygulanan Covid-19 tedbirlerine ilçemizde de taviz verilmeden uygulanmaktadır. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler gecikmesin diye hafta sonları, kısıtlama günlerinde de ekiplerimiz görevlerinin başındalar. Bu zor günleri sabırla, tedbirle birlik olarak aşacağız” dedi.

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