Kartepe’de dezenfekte çalışmaları haftanın 7 günü devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde korona virüs önlemleri kapsamında dezenfektan çalışmalarının 7 gün boyunca devam ettiğini duyurdu.

Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında mahalle, sokak, cadde ve işyerleri olmak üzere dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda devam eden dezenfekten çalışmalarında vatandaşlara uyarılar da yapılıyor. Kartepe Belediyesi dezenfekten ekipleri tarafından Kartepe genelinde 12 taksi durağı, 115 adet taksi, 235 adet belediye ve özel toplu taşıma araçları, tüm lojistik araçları bu araçların bağlı bulunduğu 12 adet kooperatif binasını dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelindeki 6 banka şubesi iç ve dış mekanlarının yanı sıra ilçe genelindeki 30 bankamatikte dezenfekte etti.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Korona virüs salgını sonrası ilk günden beri gereken her tedbiri alıyoruz, hepimizin yoğun olarak kullandığı tüm noktalarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik ve rutin olarak devam ediyoruz. Belirlenen kurallara uyulması durumunda bu salgının üstesinden geleceğiz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Zor günlerden geçiyoruz. Ama çaresizlik içinde değiliz. Yeise düşmek yok. Bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Birlikte başaracağız” dedi.