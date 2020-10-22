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Kartepe’de ferah ve konforlu yollar

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üç mahallenin ortak kullanım alanında yer alan Beyazgül Sokak da yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üç mahallenin ortak kullanım alanında yer alan Beyazgül Sokak da yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Kocaman’ın talimatıyla Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy Mahallerinin ortak ve yoğun bir şekilde kullandığı Beyazgül Sokak’ta başlayan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Kocaman, darlığı nedeniyle yaya ve araç trafiği konusunda risk oluşturan Beyazgül Sokak da çalışmaların başlaması talimatını verdi. Yer sahiplerinden rıza alınarak, imar sınırına kadar genişletilen Beyazgül Sokak da yaya ve araç trafiği için güvenli hale getirme çalışmalarına start verildi. Yol genişletme çalışmalarının tamamlanması sonrasında asfalt serimi ve kaldırımlar yapılacak.
Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy Mahallerinin ortak ve yoğun bir şekilde kullandığı 600 metre uzunluğundaki Beyazgül Sokak’ta yol genişletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepeli hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda burada çalışmalara start verildi. En kısa sürede yol genişletme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Yaya ve araç geçişleri daha güvenli hale gelecektir. Hemşehrilerimizin önce güvenli ulaşımı sonra da konforlu yollar bizim için önemli” dedi.
Başkan Kocaman daha sonra, İstasyon Mahallesi’nde kurulan semt pazarında hemşehrileriyle bir araya gelerek, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

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