YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar sürüyor

Kartepe’de ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde Kartepe’de yapılan ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası tarafından imzalanan protokolün ardından Kartepe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar ile ilçe genelinde ‘halk ekmek’ satış noktalarının kurulmasına karar verildi.

Kartepe’de ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde Kartepe’de yapılan ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası tarafından imzalanan protokolün ardından Kartepe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar ile ilçe genelinde ‘halk ekmek’ satış noktalarının kurulmasına karar verildi. Meclis kararı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde yapılan toplantıların ardından Kartepe genelinde beş noktaya halk ekmek satış noktasının kurulmasına karar verildi.
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emekevler Mahallesi, Ataevler Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Ataşehir Mahallesi’nde halk ekmek satış noktası olarak belirledikleri halk ekmek satış noktalarında kurulumu tamamladı. Kartepe Halk Ekmek Satış noktaları hakkında bilgiler aktaran Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecinde projelerimize hız verildi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte beş noktada Halk Ekmek Satış noktaları hazırlandı. Kartepeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kartepe’de ‘halk ekmek’ satış noktalarında çalışmalar sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Oktay’dan turistik mahallelere denetim

Başkan Oktay’dan turistik mahallelere denetim

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Başkan Yılmaz’dan yeniden kepenk açan esnafa ziyaret

Doğan Kartal: "Turizm sektörü koronadan olumsuz etkilenmeye devam edecek"

Doğan Kartal: "Turizm sektörü koronadan olumsuz etkilenmeye devam edecek"

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

Çankaya asfaltta yeni normale döndü

Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Aydın Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.