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Kartepe’de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki usulsüz hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki usulsüz olarak yapılan hayvan barınakları ve kümesleri yıkmaya devam ediyor.

Kartepe’de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki usulsüz hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini yıkarak çevre kirliliği ve sağlıklı kentleşme kapsamında gerekli uygulamalara devam ediyor.
Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki usulsüz olarak yapılan hayvan barınakları ve kümesleri yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Savur’a ait ahır çevre ve halk sağlığı açısından uygunsuz koşullar oluşturmasına son verildi. Yıkım kararlarının Kartepe Belediyesi Meclisi’nin oybirliği ile alındığını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Yapılan inceleme sonrasında ilgili tutanak ve tebligatlar yapılarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan büyük baş ahırın kaldırılmasına karar verildi. Ekiplerimiz tarafından gereken çalışmaların neticesinde ahır kaldırıldı. Çevre ve halk sağlığı ile sağlıklı ve planlı kentleşme önceliklerimizdendir” dedi.

Kartepe’de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor

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