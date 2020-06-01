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Kartepe’de kıraathaneler dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçede yeniden acıkacak olan kıraathaneleri dezenfekte ederek hizmete hazır hale getirildi.Covid-19 salgını sonrasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçede yeniden acıkacak olan kıraathaneleri dezenfekte ederek hizmete hazır hale getirildi.
Covid-19 salgını sonrasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ilçe genelinde eksiksiz uygulanırken, normalleşme sürecinde ilçe genelinde kıraathaneler belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Normalleşme sürecinde yeniden hizmete açılan kıraathaneler ekipler tarafından titizlikle ilaçlandı. Çalışmalar ile Kartepe’nin 32 mahallesinde bulunan kıraathaneler hizmete hazır hale getirildi.
Çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Biz kıymetli hemşehrilerimizin yoğun olarak kullanacakları bölgeleri dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Sizde salgın tehlikesi bitine kadar tedbiri elden bırakmayın kafe, pastane, çay bahçesi ve kahvehane gibi alanlarda maske kullanmaya ve fiziki mesafeyi korumaya dikkat edin” dedi.
Öte yandan Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçe genelinde vektör oluşturulabilecek yerler ekipler tarafından titizlikle ilaçlanıyor.

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