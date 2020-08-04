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Kartepe’de Kurban Bayramı coşkusu yaşandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe Belediyesi Kurban Bayramı’nda mini mahalle konserleri ve çeşitli gösterilerle renklendi.Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile korona virüs pandemisi süreciyle evlerinden çıkamayan ve yeni normalleşme ile birlikte tedbirlere devam eden vatandaşlar için Kurban Bayramı’nda düzenlenen etkinlikler ilçeye renk kattı.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe Belediyesi Kurban Bayramı’nda mini mahalle konserleri ve çeşitli gösterilerle renklendi.
Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile korona virüs pandemisi süreciyle evlerinden çıkamayan ve yeni normalleşme ile birlikte tedbirlere devam eden vatandaşlar için Kurban Bayramı’nda düzenlenen etkinlikler ilçeye renk kattı. Korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak, yeni normalleşme süreci dikkate alınarak düzenlenen etkinliklerde konserlerin yanı sıra, animatör, palyaçolar, sahne şovları, balon gösterileri, jonklör gösterileri ve ücretsiz ikramlar yapıldı.
Kartepe Belediyesi Kurban Bayramı etkinliklerinde sahne alan yerel sanatçılar üstü açık otobüs ile Kartepelilere konser verdi. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Sarımeşe, Köseköy ve Emekevler Mahallesi’nde Muhammet Vanal, üçüncü günü Derbent, Arslanbey ve Suadiye Mahallesi’nde Doğan Aktaş, Maşukiye Mahallesi’nde Yusuf Korkmaz, dördüncü günü Acısu, Uzuntarla ve Eşme Mahallelerinde ise Onur Gürtek sahne alırken, sanatçılara Tulum Sanatçısı Hüseyin Keskinkurt eşlik etti.
Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, “Kurban Bayramı’nda Kartepeli hemşehrilerimize korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak çeşitli etkinliklerden oluşan konserler düzenledik. Hemşehrilerimiz bir nebze olsun korona virüs sürecinde yaşadıkları olumsuz durumdan uzaklaşmasını hedefledik. Kartepemiz genelinde düzenlenen konserlere ve etkinliklere katılan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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