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Kartepe’de kutsal emanetler sergisi ilgi görüyor

17.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe’de Ramazan ayı dolayısıyla kapılarını açılan 150 emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn sergisi vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kartepe’de kutsal emanetler sergisi ilgi görüyor

Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı’nda bulunan Kartepe Sanat Evi’nde açılan kutsal emanetler sergisi ilgi görüyor. 150 kutsal emanetin bulunduğu sergi 10 Nisan’da kapılarını açtı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Müftüsü Nuri Bayraktutan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte sergiyi gezdi. Sergide sunulan kutsal emanetler hakkında koleksiyoner Güvenç ve Hülya Taşer tarafından heyete bilgi verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Sanat Evi’mizde maneviyatımıza dokunan çok anlamlı bir sergiyi ziyaret ettik. Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde içinde 150 kutsal emanetimizin bulunduğu Hadim-ul Harameyn kalbimize dokundu, hepimizde çok derin hisler oluşturdu. 14 ve 17 Nisan tarihlerinde sakal-ı şerif ile taçlanan sergimizde replikaların yanında Kabe örtüsü gibi emanetlerin orijinalleri de yer alıyor. Gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

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