Kartepe’de minareler ay yıldızla donatıldı

Kartepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde bulunan camileri Türk Bayraklarıyla süsledi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 23 Nisan’da başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlanacak. Kartepe Belediyesi de ilçe genelindeki cami minareleri başta olmak üzere cadde ve sokaklara bin 244 Türk bayrağı asarak, 12 bin adet Türk bayrağını da vatandaşa dağıttı.

Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında resmi tören ve kutlamaların yapılamayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katılımıyla Arslanbey Ataşehir Mahallesi’nde kutlanacak.

