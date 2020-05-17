YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepe’de projeler hayata geçirilmeye devam ediyor

Kartepe’de projeler hayata geçirilmeye devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kartepe’de inşa edilen Uzuntarla Kültür Merkezi inşaatı ve Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmalar devam ediyor.Korona virüsle mücadele eden Kartepe Belediyesi, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Kartepe’de inşa edilen Uzuntarla Kültür Merkezi inşaatı ve Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmalar devam ediyor.
Korona virüsle mücadele eden Kartepe Belediyesi, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Uzuntarla Kültür Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Uzuntarla mevkiinde bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin inşaatı hızla devam ediyor. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC’ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.
Uzuntarla Kültür Merkezi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 önlemleri aralıksız devam ederken, ilçe genelinde ki yatırımlarımızı da hızlandırdık. Bu zor günleri tedbirlerlerden vaz geçmeden atlatacağız. Covid-19 süreci, 2 aylık dönem yatırımlarımızın bir kısmını yavaşlatsa da normalleşme günleriyle birlikte tempomuzu arttırarak çalışmalarımızı en hızlı şekilde nihayete erdireceğiz. Tüm dünya ülkeleri zor bir ölüm-kalım mücadelesi verdi. Normalleşme sürecinde eski alışkanlıklarımızın bazılarından vaz geçip, sağlığımız için zorunlu olan yeni alışkanlıklar edineceğiz” dedi.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalarını Ankara Caddesi’nde sürdürüyor. Caddede 400 metre uzunluğunda perde duvar, 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol yapımının yanı sıra havai hat olarak geçen elektriklerin yer altına alınma çalışmaları da tamamlanıyor. Yapılan çalışmaların ay sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Ankara Caddesi’nde inceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “D-100’e paralel Ankara Caddesi üzerindeki yol çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde bitirerek araç trafiğine açıyoruz. Kartepemiz genelinde yatırımlarımız Covid-19 önlemleri içerisinde devam edecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:34
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Can Eczanesi
Kartepe
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.