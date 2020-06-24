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Kartepe’de projeler sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından ilçede yapımına devam edilen gasilhane ve taziye evinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs sürecinde yatırımların sürdürülmesi yönünde karar aldı.

Kartepe Belediyesi tarafından ilçede yapımına devam edilen gasilhane ve taziye evinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs sürecinde yatırımların sürdürülmesi yönünde karar aldı. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımına devam edilen gasilhane ve taziye evi inşaatlarını inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan İstasyon Mahallesi’ndeki gasilhane, 165 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. İncelemeler sırasında konuşan Başkan Kocaman, “Kartepemiz’e uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemizin yeni hizmet binası, modern donanımı ile örnek bir bina olacak. Artan nüfus ve yenilenme gerekliliği ile ilçemizin böyle modern bir gasilhaneye ihtiyacı vardı. Kartepemize modern bir gasilhane kazandırıyoruz. Gasilhane projemiz devam ederken İstasyon Kabristanlığında düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Kabristanlıkta bankların yanı sıra, ışıklandırma, kabristanlar arasında ulaşım rahatlığı sağlanacaktır. Bu çalışmalarımız bütün kabristanlıklarda yapılmaya başlandı” dedi.
Taziye ve Kültür Evi Projesi hakkında da bilgi veren Kocaman, “Covid-19 salgını sonrasında yeni normalleşme sürecine girdik. Salgın sürecinde yatırımlarımıza bir süre ara vermek durumunda kaldık. Şimdi yeniden projelerimiz hız kazandı. Taziye ve kültür evi projemizde en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” diye konuştu.
Öte yandan, Ertuğrul Gazi Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi ile İnegöl Caddesi’nin birleşimi Uzunçiftlik Mezbahanesi yanında, 8 bin metrekare alan üzerinde bulunan kalıcı kurban satış yeri kurulum çalışmaları devam ediyor. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından devam eden çalışmalar Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacak. Yapımına devam edilen Kalıcı Kurban Satış Yeri’nde 3 bin hayvan bulundurulabilecek. Satış yerinde tuvalet, duş alanı, idari bina, hayvan indirme-bindirme rampası yer alacak.

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