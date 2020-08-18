Kartepe’de sinemaya “Türk İşi Dondurma” filmi geliyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema Günleri, 22 Ağustos Cumartesi günü “Türk İşi Dondurma” filmi ile vatandaşlarla buluşacak.

Açık havada sinema izleme keyfinin sunulduğu Kartepe Yazlık Sinema Günleri, bu hafta sonu “Türk İşi Dondurma” filmi ile devam ediyor. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’da yapılacak olan gösterime ilçede yaşayan vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

