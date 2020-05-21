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Kartepe’de sokak hayvanları ihmal edilmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması belediye ekipleri sokak hayvanlarına yem dağıttı.Karatepe genelinde korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması belediye ekipleri sokak hayvanlarına yem dağıttı.
Karatepe genelinde korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde yapılan çalışmaların en önemli işlerinden biri de sokak hayvanları oluşturuyor. Geçtiğimiz Cumartesi-Salı günleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri gereken muayene ve kontrollerin yanı sıra, yem ile mama ihtiyaçlarını da gideriyor.
Konuyla ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yaratılanı seviyoruz Yaradan’dan ötürü. Onlar bize söyleyemese de biz her canlının daima yanında oluyoruz. Kartepemiz’de sokak hayvanlarını her daim korumakta ve kollamaktayız. Kartepeli hemşehrilerimizin de sokak hayvanları için gereken hassasiyeti göstereceklerinden eminim” dedi.

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