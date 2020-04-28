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Kartepe’de sokak hayvanları unutulmuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi, sokaklarda insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ihmal etmiyor.Covid-19 salgını sebebi ile Kartepe genelinde tedbir ve kontroller aralıksız devam ediyor.

Kartepe’de sokak hayvanları unutulmuyor

Kartepe Belediyesi, sokaklarda insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ihmal etmiyor.
Covid-19 salgını sebebi ile Kartepe genelinde tedbir ve kontroller aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sokak hayvanları da unutulmuyor. Belediye ekipleri periyodik aralıklarla sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarını gideriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belli noktalarda bir arada olan sokak hayvanlarının bakımları ve beslenmeleri titizlikle yerine getiriyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bizler en sadık dostlarımız sokak hayvanlarımızın bakımını, yemeğini ihmal etmiyoruz. Covid-19 tedbirleri ile yapılan evde kal çağrıları sonrasında sokaklardaki insan yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte iyice azaldı. Sokak hayvanlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz görevlerinin başında olarak, onları yalnız bırakmıyor. Sokak hayvanlarımız Allah’ın biz insanlara emanettir” dedi.

Kartepe’de sokak hayvanları unutulmuyor

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