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Kartepe’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon ve Emekevler Mahallesi’nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde üst yapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon ve Emekevler Mahallesi’nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi.
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde üst yapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından İstasyon ve Emekevler Mahallesi’nde yapılan üst yapı ve asfalt yama çalışmalarını yerinde inceledi. Kocaman, yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi alırken, incelemeye belediye meclis üyeleri de katıldı. İncelemeler sonrasında konuşan Kocaman, “Kartepemiz genelinde belirlenen program çerçevesinde üst yapı ve asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin rahat, güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadırlar” dedi.

Kartepe’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

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Büyük Eczanesi
Golcuk
Yalın Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Seyhan Eczanesi
Izmit
Lerzan Eczanesi
Derince
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