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Kartepe’de vektörle mücadele sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde, vektör mücadelesi devam ediyor.Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı “Vektör mücadelesi hizmeti” veren ekipler, Kartepe’de vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde, vektör mücadelesi devam ediyor.
Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı “Vektör mücadelesi hizmeti” veren ekipler, Kartepe’de vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi canlılara yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda özellikle vektör özelliği taşıyan canlıların yuvalanacağı yerler belediye ekipleri tarafından titizlikle ilaçlanarak kontrolsüz üremelerin önüne geçiliyor. Belediye olarak sıcakların başladığı tarihten itibaren vektörle kesintisiz mücadele ettiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sineksiz bir yaz için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte son yılların en kapsamlı ilaçlama protokollerini yürüterek vektörle mücadele ediyoruz. Sahada ilaçlama çalışmalarını devam ettiren ekiplerimiz ile bugün bir araya gelerek çalışmalar hakkında uzman arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bu vesile ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin Kartepe’nin tadını keyifleri kaçmadan çıkarabilecekler” dedi.

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