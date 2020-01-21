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  4. Kartepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kartepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kartepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

KOCAELİ (AA) - Kar kalınlığının 153 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe, yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kayak ve snowboard yapılabilen bölgede zipline, kızak, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 225 araçtan oluşan kar timiyle kentin yüksek kesimlerde etkisini aralıklarla sürdüren yağışa müdahale ederek yolları açık tutuyor.

- "Sevgiyi güçlendirmek için en güzel yerlerden birisi"

Sisli Vadi'deki ziyaretçilerden Şule Hoşsöz, AA muhabirine, yarıyıl tatili dolayısıyla kızı ve arkadaşını eğlendirmek için Sakarya'dan Kartepe'ye geldiklerini belirterek, çocuklarla birlikte olunca her şeyin tadını çıkarabildiklerini söyledi.

İlk kızak deneyiminde biraz korktuğunu ifade eden Hoşsöz, birkaç kez çocuklarla deneyince keyif almaya başladıklarını anlattı.

Hoşsöz, Sakarya'ya yakın olması nedeniyle günübirlik Kartepe'ye gelebildiklerini dile getirerek, zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

Fatih Şen de yarıyıl tatilini değerlendirmek için kızını Kartepe'ye getirdiğini, güzel vakit geçirdiklerini, burasının yaşadıkları Adapazarı'na "yakınlığını" fırsata çevirdiklerini belirtti.

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