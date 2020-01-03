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  4. Kartepe’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kartepe’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi.Kartepe Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısı belediye meclis salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı.

Kartepe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi.
Kartepe Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısı belediye meclis salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Denetim Komisyonu üyeliklerine Eda Akyol, Niyazi Aydın, Ahmet Sağırkaya, Tahsin Varol ve Tugay Adak seçildi. Ocak ayı meclis gündeminde yer alan Sarımeşe, Ataevler, Maşukiye, Suadiye Mahalleleri ile 10, 7 ve 11 numaralı planlama bölgeleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Sarımeşe ve Çepni Mahallesi uygulama imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edilirken, Mimari Estetik Komisyonu Kurulması ve Çalışma Yönetmeliği, Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak’ta bulunan binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Meclis gündeminde yer alan Meclis ve komisyon üyeleri huzur hakkı, Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi ve belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına ödenecek 2020 yılı aylık ödeneğinin tespit edilmesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna, geçici işçi vizesi, belediye meclisinin 10 yıl süre ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve tahsis süresi sona eren, Çepni Mahallesi Çepni Caddesi2ndeki taşınmaz üzerinde Suadiye Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılan eski Suadiye Belediyesi hizmet binası ile Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uzunçiftlik Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılan eski Acısu Belediyesi hizmet binasının tahsis sürelerinin yenilenmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Meclis gündeminde yer alan Arslanbey ve Şevkatiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonuna havale edilirken, FSM Demirbaş Otomotiv tarafından 2019 Model Ford Transit aracın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul edilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

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