YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında “Şef olarak kişiliğini göster” kategorisinde birinci oldu.Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası iş birliği platformu, bölgedeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood İstanbul Fuarı, dünyanın önde gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteciler, otel ve restoran işletmecilerinin üye olduğu World Gourmet Society (WGS) iş birliğinde uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasını III’ncü kez düzenledi.

Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında “Şef olarak kişiliğini göster” kategorisinde birinci oldu.
Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası iş birliği platformu, bölgedeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood İstanbul Fuarı, dünyanın önde gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteciler, otel ve restoran işletmecilerinin üye olduğu World Gourmet Society (WGS) iş birliğinde uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasını III’ncü kez düzenledi. WGS iş birliği ve Aşçılar Derneği, Favori Lezzetler ve Gastronomi Turizmi Derneği destekleriyle, düzenlenen Türkiye Şefin En İyi Tabağı Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner birinci oldu.
Yarışma, fotoğraf ve video paylaşımı yoluyla tamamen dijital olarak gerçekleşti ve Türkiye’nin dört bir yanından yüksek kaliteli, üstün niteliklerle yemek yapan ve servis eden otel, restoran ve kafe şefleri katıldı ve kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kabul edilen tüm fotoğraf ve videoları, global jüri farklı kategorilerde değerlendirerek her kategori için finalistleri belirledi. 25-28 Kasım tarihlerinde İstanbul’da yapılacak değerlendirmeler neticesinde ise Londra’da ki global finale katılacak finalistler belirlenecek. Global final ise 25 Ocak 2021 tarihinde Londra’da gerçekleştirilecek.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kariyeri ödül ve derecelerle dolu Şef Ayten Saner’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Kocaman, “Düzenlenen yarışmada Kartepemizin de yer alması ve ilk elemenin birincilikle sonuçlanarak uluslararası final öncesi İstanbul seçmelerine hak kazanması bizi gururlandırmıştır. Ayten hanımın lezzetli yemeklerini, tadabilen şanslı kişilerden biri de benim. Gerçekten eli lezzetlidir. Sonuca çok şaşırmadık. Önce İstanbul’dan sonra İngiltere global finalden de Allah’ın izniyle birincilik bekliyoruz. Hem Kartepemizin, Kocaelimizin tanıtımında hem de yapacağı yemekte sonsuz başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Kocaman’a tüm destekleri için teşekkür eden Şef Ayten Saner, “Yemek yapmak benim için karın doyurmak değil bir yaşam biçimi adeta. Yarışma öncesinde beni cesaretlendiren, desteklerini esirgemeyen Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Birincilikle dönmek için en iyisini yapmaya çalışacağım. Dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kartepeli şef Saner, Türkiye Şefin En İyi Tabağı’nda 1. oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kayserispor Cuma günü gidecek
Kayserispor Cuma günü gidecek
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:29
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Deniz Eczanesi
Karamursel
Güney Eczanesi
Derince
Çağla Eczanesi
Cayirova
Barış Eczanesi
Gebze
Hayal Eczanesi
Basiskele
Melek Eczanesi
Izmit
Park Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.