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Kartepe’nin büyükleri yalnız değil

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi YAŞ-BAK ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde büyüklere ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duydukları hizmetleri yerine getiriyor.Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin yaşayan yaşlı vatandaşlara hizmet eden Yaşlı Hasta-Evde Bakım Hizmeti (YAŞ-BAK), Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Kartepe’nin büyükleri yalnız değil

Kartepe Belediyesi YAŞ-BAK ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde büyüklere ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaç duydukları hizmetleri yerine getiriyor.
Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçenin yaşayan yaşlı vatandaşlara hizmet eden Yaşlı Hasta-Evde Bakım Hizmeti (YAŞ-BAK), Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞ-BAK ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de çalışıyor. Kartepelileri ziyaretinde gereken ilk adım sağlık hizmetlerini vermelerinin yanı sıra Covid-19 önlemlerini de anlatıyorlar.
YAŞ-BAK ekipleri felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümleri gibi yardımcı tedavi ihtiyaçlarını gideriyor. Hizmetler hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepeli büyüklerimiz iyi günde kötü günde başımızın tacıdır. Her daim yanlarında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kartepe’nin büyükleri yalnız değil

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Karamursel
Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
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Oğuz Eczanesi
Izmit
Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
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