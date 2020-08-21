Kartepe’nin yeni gasilhanesi dualarla hizmete açıldı

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen ilçenin yeni gasilhanesi, dualarla hizmete açıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın göreve geldikten sonra çalışmasını başlattığı Kartepe’nin yeni gasilhanesi, dualarla birlikte hizmete sunuldu. Törende, tüm vatan ve deprem şehitleri ile hayatını kaybeden vatandaşlar Kartepe Belediyesi din görevlileri Metin Subaşı ve Soner Tanrıverdi’nin duaları ile yad edildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninekent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Bugün burada bir açılış için değil, her geçen gün büyüyen Kartepemiz’de eskiyen ve yeterli gelmeyen gasilhanemizin yerine yaptığımız yeni Gasilhanemiz vesilesiyle; deprem şehitlerimizi, vatan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm dost ve akrabalarımızı dualarla yad etmek için buluştuk” dedi.

“Ölüm bir son değil başlangıçtır” diyen Başkan Kocaman, “Her nefis ölümü tadacaktır. Allah hepimize hayırlı, uzun ömürler versin ama bir gün biz de yaşayacağız. Sevdiklerimizden ayrılmak zorunda kalacağız. Mezarlıklarımız da bizim kültürümüzde çok değerli ve önemlidir. Seçim beyannamemizde de söz verdiğimiz gibi bütün mezarlıklarımız pırıl pırıl olacak. Çalışmalarımızı başlattık, mezarlık düzenlemelerimizin hepsini tüm mahallelerimizde hızla tamamlayacağız inşallah. Ettiğimiz duaları Rabbim kabul eylesin, cemi cümlemizin rahmetlilerinin ruhuna gitsin. Rabbim hepsini şefaatiyle muamele etsin inşallah. Bugün burada dualarımıza eşlik eden, amin diyen herkesten Allah razı olsun. Alkış yok, dua var, hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 165 metrekare kapalı alanda hizmet verecek olan gasilhane, dualar eşliğinde hizmete açıldı.

