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Kartepe’nin yeni gasilhanesi hizmete hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kartepe’nin yeni gasilhanesi, 21 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de Köseköy İstasyon Mezarlığı’nda hizmete açılıyor.Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Köseköy İstasyon Mezarlığı içerisinde yapımında sona gelinen yeni ve modern gasilhane açılışa hazırlanıyor.

Kartepe’nin yeni gasilhanesi, 21 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de Köseköy İstasyon Mezarlığı’nda hizmete açılıyor.
Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Köseköy İstasyon Mezarlığı içerisinde yapımında sona gelinen yeni ve modern gasilhane açılışa hazırlanıyor. Eskiyen gasilhanenin yerine yapılan ve uzun yıllar Kartepe’ye hizmet verecek olan gasilhanenin açılışı Cuma günü gerçekleştirilecek. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce son teknolojik özelliklere ve günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanan yeni gasilhane, 165 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Bay - Bayan gasilhaneleri 22,50 metrekare, bekleme salonu 26 metrekare, ofisi 5,95 metrekare, mutfağı 5,95 metrekare ve depo - çamaşırhanesi 14,80 metrekare olan tesis içerisinde ayrıca bay - bayan- engelli şadırvanları ve musalla taşı da yer alacak.
Yeni gasilhane yatırımını tamamladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Pandemi sürecinde sağlık tedbirleri sebebiyle gerçekleşen yavaşlamaya rağmen yeni gasilhanemizi hizmete sunmaya hazır hale getirdik. Kartepemize uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemiz, modern donanımı ile örnek bir bina olacak. Gelişen, büyüyen Karatepemizde halkımızın önceliği bizim önceliğimizdir. Doğumdan, ölüme yaşamın her anında gönüllerimizle, hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız. Hayırlı olsun” dedi.

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