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Kartepe’ye bayramda ‘Naim’ geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde de yer alan “Yazlık Sinema Günleri” ilk perdesini, Başkan Kocaman’ın bayram sürpriziyle 1 Ağustos Cumartesi günü açıyor.Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın, yerel seçimler öncesi seçim beyannamesinde de projeleri arasında yer alan “Yazlık Sinema Günleri” perdelerini açıyor.

Kartepe’ye bayramda ‘Naim’ geliyor

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde de yer alan “Yazlık Sinema Günleri” ilk perdesini, Başkan Kocaman’ın bayram sürpriziyle 1 Ağustos Cumartesi günü açıyor.
Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın, yerel seçimler öncesi seçim beyannamesinde de projeleri arasında yer alan “Yazlık Sinema Günleri” perdelerini açıyor. 1 Ağustos Cumartesi yani Kurban Bayramı’nın 2. günü Kanal Park Projesi içerisinde yer alan alanda yapılacak olan ilk gösterimle, Kartepeliler açık hava sinemasının keyfine varacak. 1 Ağustos - 17 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yazlık Sinema Günleri” etkinlik takviminde izlenme rekorları kıran, birbirinden eğlenceli ve duygusal, hem yeni hem de klasik Türk filmleri, Kartepeliler için özel gösterimlerle sahne alacak.
Tüm hemşehrilerine açık davette bulunan Başkan Kocaman, “Kimimizin çocukluk, kimimizin gençlik dönemlerinin en güzel eğlencesiydi yazlık sinemalar. Bugünlerde ise nostalji oldu. Biz de nostaljiyi sıcak yaz günlerini de değerlendirerek, günümüze ve hemşehrilerimizin ayağına getirmek istedik. İlk gösterimimiz Kurban Bayramı’nın 2. günü akşamı olacak. Vizyona girdiğinde rekorlar kıran Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı filmle başlayacak. Bu keyfi birlikte paylaşmak için tüm hemşehrilerimi yazlık sinema etkinliğimize bekliyorum. Gecenin serin olma ihtimaline karşı, hasta olmamak için tedbirleri almayı unutmayalım” dedi.

Kartepe’ye bayramda ‘Naim’ geliyor

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