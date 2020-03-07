Kartepe’ye kalıcı kurban satış yeri hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı Satış Yeri çalışmalarına başlandı.

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi ile İnegöl Caddesi’nin birleşimi Uzunçiftlik Mezbahanesi yanında, 6 bin metre kara alan üzerinde Kurban Satış Yeri kurulacak.

Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması planlanıyor. Yapılacak olan Kurban Satış Yeri’nde 3 bin hayvan bulundurulabilecek. Satış yerinde wc, duş alanı, idari bina, hayvan indirme-bindirme rampası yer alacak.

Kurban Bayramı Satış Yeri’nin tamamlanması sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde belirlenen noktalar haricinde kurban satışına izin verilmeyecek. “Ekiplerimiz bu konuda bilgilendirmelere başladı” diyen Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü ali Özbayraklı “Amacımız, temiz, huzurlu, planlı bir süreç hazırlayarak hem hemşehrilerimizin hemde satış ve kesim yapan esnaflarımızın bereketli, düzenli ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

