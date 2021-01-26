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Kartepe’ye yeni aile sağlığı merkezi

26.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Kartepe Belediyesi, daha önce Kartepe A.Ş ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyet gösteren binayı İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, Aile Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi için çalışmaları başlattı.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bina içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Ataevler, Emekevler ve Uzunçiftlik mahallelerine hizmet vermek üzere hazırlanan yeni Aile Sağlığı Merkezinin, dönüşüm ve revizyon çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kartepe Belediyesi, daha önce Kartepe A.Ş ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyet gösteren binayı İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, Aile Sağlığı Merkezine dönüştürülmesi için çalışmaları başlattı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bina içerisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ataevler, Emekevler ve Uzunçiftlik mahallelerine hizmet vermek üzere hazırlanan yeni Aile Sağlığı Merkezinin, dönüşüm ve revizyon çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. 250 metrekare olarak hazırlanan Aile Sağlığı Merkezinde; 7 doktor odası, 1 acil müdahale, 1 aşılama ve 1 bebek odası yer alacak. Modern cihazlarla donatılacak olan Aile Sağlığı Merkezi üç mahalleye hizmet verebilecek.
"En kısa sürede tamamlayacağız"
Aile Sağlığı Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kocaman "Ataevler, Emekevler ve Uzunçiftlik mahallelerimize, Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet etmek üzere, eski hizmet binamızı İlçe Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Şimdi de kaliteli ve modern hizmet verilebilmesi için yeniden inşa ediyoruz. En kısa sürede tamamlayarak İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğimiz, Yeni Aile Sağlığı Merkezimizin hemşehirlerimize hayırlı olmasını ve şifalar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

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