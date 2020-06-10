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Kartepe’ye yepyeni cazibe merkezi

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Derbent Meleksuyu mevkisinde 2020 yılının başlarında yapımına başlanan kahvaltı ve mesire alanında sona gelindi.Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile bir sosyal tesis daha hayata geçiriliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Derbent Meleksuyu mevkisinde 2020 yılının başlarında yapımına başlanan kahvaltı ve mesire alanında sona gelindi.
Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman’ın talimatı ile bir sosyal tesis daha hayata geçiriliyor. Derbent Meleksuyu mevkisinde kahvaltı ve mesire alanı olarak Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje de sona gelindi. Başkan Kocaman, Kartepe A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arat ve Etüt Proje Müdürü yetkilileri ile tesiste inceleme yaparak gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sapanca Gölü manzaralı olan tesisi inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kocaman, “Kahvaltı ve mesire alanımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Belirlenen takvim uyarınca ara vermeden tesisin yapımı devam etmektedir. Hem Kartepeli hemşehrilerimizin hem de günü birlik turistlerimizin yeni uğrak noktası olacağını düşündüğümüz, Kartepe kahvaltı ve mesire alanımız, konumuyla, manzarasıyla, organik lezzetleri ve kaliteli servisiyle kahvaltı tutkunlarının yeni adresi olacaktır. Bölgemize, hareket ve canlılık getirecektir. Hizmete girmesine az bir zaman kaldı. Hayırlısıyla en kısa sürede açacağız. Nerede hareket, orada bereket vardır. Hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
Hazırlanan proje ile Kartepe kahvaltı ve mesire alanı, iki katlı 240 metre kapalı alanda hizmet verecek. Bin metrekare açık alanı olan mesire alanı, Sapanca Gölü manzarası ile dikkat çekiyor. Tarihi Hikmetiye Camii’ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent-Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında kapalı alanda mutfak, bay-bayan mescid, bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunacak. Ayrıca tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak.

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