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Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar yetiştirenlere baskın

TRABZON HABERLERİ  | 01.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bir ihbar üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri, karton çay bardağında ve soğan filesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara bakın düzenledi.Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşıbaşı ilçesinde yasa dışı hint keneviti ekildiğine dair istihbari bilgi aldı.

Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar yetiştirenlere baskın

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bir ihbar üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri, karton çay bardağında ve soğan filesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara bakın düzenledi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşıbaşı ilçesinde yasa dışı hint keneviti ekildiğine dair istihbari bilgi aldı. Alınan bilgi neticesinde belirtilen adrese operasyon yapan jandarma ekipleri, karton çay bardağına ekili 33 kök, soğan filesine ekili 19 kök olmak üzere toplamda 52 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Karton çay bardağında ve soğan filesinde esrar yetiştirenlere baskın

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