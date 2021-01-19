YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Kartopu oynarken bataklığa saplandı

19.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde baraj göleti yakınlarında kar topu oynadığı sırada bataklığa saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü Set Baraj Göleti yakınlarında arkadaşları ile birlikte kartopu oynamaya giden Ömer U.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde baraj göleti yakınlarında kar topu oynadığı sırada bataklığa saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü Set Baraj Göleti yakınlarında arkadaşları ile birlikte kartopu oynamaya giden Ömer U. (16), kartopu oynadıkları sırada bataklığa saplandı. Arkadaşları tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılamayan çocuk için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Ömer U., bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
12:43
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:02

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Eylül Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Gölbaşı ilçesinde kar temizliği

Gölbaşı ilçesinde kar temizliği

Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi

Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi

Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi

Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.