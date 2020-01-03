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  4. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki siyah tren kafeye dönüştürüldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki siyah tren kafeye dönüştürüldü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'nde bulunan tarihi tren kafeye çevrildi. Öğrencilerin en çok fotoğraf çektirdiği yer olarak hafızalarda kalan tarihi lokomotifin arkasında bulunan vagon, artık küçük bir kafe olarak hizmet veriyor.

Yıllar önce kilometrelerce yol giderek ulaşımın en önemli simgelerinden bir tanesi olan tarihi lokomotif ve vagonları şimdi kafe olarak hizmet veriyor.

'SİYAH LOKOMOTİFİN FARKLI BİR AMBİANSI VAR'

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Ayşe Altın isimli bir öğrenci, şunları söyledi:

"Okulumuz ile özdeşleşen siyah lokomotif önünde fotoğraf çekinmeyi seviyoruz. Buranın farklı bir ambiansı var. Lokomotife bağlı arkadaki vagonun kafeye dönüşmesi trene görünüş olarak bir şey kaybettirmedi. Aksine daha renkli bir ortam oluştu." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Meşelik Kampüsü Tren

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