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Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı.Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymanın önemini vurgulayarak, iyileşme sürecindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileğini iletti.

Kaş Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymanın önemini vurgulayarak, iyileşme sürecindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileğini iletti. Kardeş Görümlü Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarete değinen Ulutaş, yerel yönetimlerin bu tür çalışmalar içerisinde olmasının ülkenin her noktasının tanınması açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş’a bir araç (çöp toplama kamyonu) hibe edilmesi konusu görüşülerek, kabul edildi.
Kaş’ın Kahramanları Anıtı tasarım yapılmasında başarı gösteren yarışmacılara, Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 3 eşdeğer ve 3 mansiyon ödülü verilmesi kararı alındı. 1/500 ölçekli Kalkan Tarihi Kent Merkezi kentsel sit ve koruma alanı koruma amaçlı revizyon imar planında imar planı değişikliği teklifi dosyasına ilişkin komisyon raporu, geldiği şekilde kabulüne karar verildi. Kalkan Mahallesi 1021 parselin kamulaştırma kararına ilişkin imar komisyon raporunun geldiği şekilde kabulü kararlaştırıldı. Kaş Yat Limanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine görüş bildirmek üzere meclis kararı alınması görüşülerek, komisyona havale edildi.
Meclis gündemindeki maddelerin tümü oy birliğiyle kabul edildi.

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