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Kaş Belediyesinden 23 Nisan Minibüsü

ANTALYA HABERLERİ  | 22.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi, bu yıl koronavirüs nedeniyle okullarda ve alanlarda kutlanamayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gezici minibüs hazırladı.Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere taşınıyor.

Kaş Belediyesinden 23 Nisan Minibüsü

Kaş Belediyesi, bu yıl koronavirüs nedeniyle okullarda ve alanlarda kutlanamayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gezici minibüs hazırladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere taşınıyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, salgın nedeniyle kutlanamayacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun gezici minibüs ile çocuklara yaşatılacağını söyledi.
Çocuklara 23 Nisan sürprizi hazırladıklarını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını bu yıl salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına kadar götüreceğiz. Belediyemizin hazırladığı gezici minibüs ile 23 Nisan’ı kutlayacağız. Bayramın coşkusunu gezici aracımızla çocuklara yaşatmak istiyoruz. Bu zor günleri elbirliğiyle atlatacağız.” dedi.
Kaş’ta gezici minibüs ile 4 gün boyunca mahalleler gezilecek. Ses sistemiyle donatılan araçtan çocuk şarkıları çalınacak. Çocukların bayramı kutlanırken, oyuncak ve bayrak dağıtılacak.

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