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Kaş Belediyesinden peyzaj çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 16.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesince ilçe genelinde peyzaj çalışması başlatıldı.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha modern görünüme kavuşması için çiçek dikimi, çim alan ve çevre temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Kaş Belediyesince ilçe genelinde peyzaj çalışması başlatıldı.
Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha modern görünüme kavuşması için çiçek dikimi, çim alan ve çevre temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle şehrin giriş noktalarını, bahçe, kavşak ve refüjleri rengarenk mevsimlik çiçeklerle donatıyor. Bu kapsamda, kavşaklar (Atatürk Bulvarı, Giriş, Marina, Hastane, Kalkan, Patara, Kasaba), Cumhuriyet Meydanı, Belediye Çay Bahçesi olmak üzere toplam 12 bin metrekarelik alanda 17 bin ağaç, ağaççık, çalı grubu bitkiler, 15 bin mevsimlik çiçek ve 5 bin metrekare çim alan çalışması yapılıyor.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Belediye hizmetlerinde öncelikli amacımız daha yaşanabilir ve güzel bir Kaş’ı geleceğe bırakabilmek. Bu bağlamda kent estetiğine önem veriyoruz. Bunun için ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına başladık. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.” dedi.

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