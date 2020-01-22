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  4. Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

Kaş Belediyesinden stabilize yol çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 22.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş Belediyesi, kırsal mahalle yollarına yönelik yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı.
Özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlerde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Boğazcık Mahallesi’nde 4 kilometrelik stabilize yol çalışmasına başlandı. Çamurlu ve bozuk olan mahalle yolunda hummalı şekilde çalışan ekiplerin çalışmasında greyder, silindir, paletli kepçe ve 2 kamyon kullanılıyor.
Boğazcık Mahalle Muhtarı Veli Gökçe, çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bozuk yollarımız vardı. Zor şartlarda kullanıyorduk ama şimdi çok iyi oldu. Kaş Belediyesi tarafından mahallemize yönelik yapılan 4 kilometre stabilize yol çalışması dolayısıyla belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

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