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  4. Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı

Kaş Belediyesinden yolcu bekleme durağı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi tarafından yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başladı.Kaş Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde 54 mahallenin ihtiyacı doğrultusunda kendi durağını kendisi yapıyor.

Kaş Belediyesi tarafından yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başladı.
Kaş Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde 54 mahallenin ihtiyacı doğrultusunda kendi durağını kendisi yapıyor. İlk etapta 20 adet üretilecek olan otobüs ve minibüs bekleme durakları yoğunluğun yaşandığı bölgelere göre monte edilecek.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın yararına olan çalışmaların süreceğini belirterek, ilçede yolcu bekleme durağı yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.
Kaş’ın öncelikli eksikleri üzerinde çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Özellikle mahallelerde kış aylarında vatandaşlarımızın yağmurdan etkilenmemesi için şantiyelerimizde yolcu bekleme durağı yapım çalışmaları başlattık. Çalışmalar tamamlandığı zaman bekleme duraklarını ihtiyaç duyulan yerlere monte ederek, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bundan sonra da insan odaklı çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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