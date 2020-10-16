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Kaş Belediyesinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesinin 2021 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifeleri ile ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi.Kaş Belediyesinin ekim ayı devam meclisi, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı.

Kaş Belediyesinin 2021 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifeleri ile ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu kabul edildi.
Kaş Belediyesinin ekim ayı devam meclisi, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde yapıldı. Başkan Ulutaş toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay’daki yangınla ilgili terör örgütlerini lanetlediğini, Azerbaycan’ın Ermenistan’la olan haklı mücadelesini desteklediklerini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacaklarını vurguladı. Kaş’a güzel hizmetler getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Ulutaş, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle Kaş’ın devam eden çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Sütleğen Göleti, Kaş Balıkçı Barınağı gibi hizmetler ve yatırımlarla ilgili çalışmaları hızlandıracağız.” dedi.
Toplantıda, Kaş koruma amaçlı imar planı değişikliği, Ahatlı ve Karadağ Mahallesi uygulama imar planı ile ilgili hazırlanan komisyon raporu, komisyondan geldiği şekilde oybirliğiyle kabul gördü. Mecliste yapılan oylamada, Kaş Belediyesinin 2021 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifeleri ile ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu encümenden onaylandığı şekilde kabul edildi.

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