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Kaş caddeleri çiçek bahçesine dönüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi peyzaj düzenlemeleri ile ilçeyi güzelleştiriyor.

Kaş Belediyesi peyzaj düzenlemeleri ile ilçeyi güzelleştiriyor. Salgın nedeniyle sakin günler yaşanan ilçenin cadde, sokak, refüj ve parklarını adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.
Şehrin estetiğine yönelik projelerine devam eden Kaş Belediyesi ilçe sokaklarını binlerce çiçekle süslüyor. Koronavirüs nedeniyle sakin günler geçiren ilçede renk cümbüşü yaşanıyor. Kaş, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini en güzel şekilde karşılamaya hazırlanıyor.
Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kaş’ın cadde ve sokaklarında çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Kaş Belediyesi bu kapsamda Atatürk Bulvarı Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, Giriş Kavşağı, Marina Kavşağı, Hastane Kavşağı, Kalkan Kavşağı ve Şehitler Caddesi, Patara Kavşağı, Kaş-Kasaba Kavşağı olmak üzere toplam 12 bin metrekare araziyi rengarenk bitkilerle süslüyor.
İlçe merkezinde birçok noktada çiçek dikimi sürerken, çim alanların biçimi ve mevcut bitkilerin bakımı da yapılıyor. Ekipler 17 bin çalı ve ağaç grubu, 15 bin yer örtücü olmak üzere yaklaşık 32 bin bitki dikmeyi ve 15 bin metrekare çim alan tesisi yapmayı hedefliyor.

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