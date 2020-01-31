Kaş, EMITT 2020’de iki stantla tanıtılıyor

Kaş Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 24’üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) iki stantla katıldı. Fuarda, Kaş Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden kurumların katılımıyla ilçenin doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılacak.

Antalya Valiliğinden Kaş standı

Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük fuarlarından biri EMITT’te, yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için özel tasarımlı stant ile 3 nolu salonda alandaki yerini aldı. 77 metrekarelik alanda kurulan stantta Kaş’ın tanıtımına başlandı. Fuara katılan Antalya Valiliği bünyesinde de Kaş için stant hazırlandı.

EMITT 2020’de, Kaş’ın en iyi şekilde tanıtılması için açılan stantlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Stantlarda, Kaş’ın tarihi, kültürel ve turizm değerlerine yer verilirken, broşürler, tanıtım materyalleri ve görseller sergileniyor. İstanbul’da yaşayan Kaşlıların da ziyaret ettiği stantlarda tahin, pekmez, bal, ceviz, adaçayı, kekik ve benzeri yöresel lezzetler de yerini aldı. Stant görevlileri Kaş ve bölgesindeki turizm potansiyellerini broşür ve tanıtım kitapçıkları eşliğinde ziyaretçilere anlatırken, ilçeye özgü tatlardan ikram etmeyi de ihmal etmedi.