YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Kaş Mimarı Sevim Alan, kaş eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor

Kaş Mimarı Sevim Alan, kaş eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 05.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

Mimarlık kariyeri ile güzellik merkezi işletmeciliğini bir arada yürüten başarılı iş kadını ödüllü mimar Sevim Alan, yaptığı kaş tasarımlarına gösterilen yoğun ilgi ve talebi dikkate alarak başlattığı kaş eğitimlerine pandemi sürecinden sonra yeniden başladı.Pandemi dönemindeki yasaklar nedeniyle kapatılan güzellik merkezlerini, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açan Sevim Alan, mimarlık kariyerindeki başarılarını güzellik sektöründe de sürdürüyor.Yaptığı kaş tasarımlarıyla müşterilerini hayrete düşüren Sevim Alan, yaptığı her işte iddialı ve başarılı olmayı temel prensip edindiğini vurguladı.

Kaş Mimarı Sevim Alan, kaş eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor

Mimarlık kariyeri ile güzellik merkezi işletmeciliğini bir arada yürüten başarılı iş kadını ödüllü mimar Sevim Alan, yaptığı kaş tasarımlarına gösterilen yoğun ilgi ve talebi dikkate alarak başlattığı kaş eğitimlerine pandemi sürecinden sonra yeniden başladı.
Pandemi dönemindeki yasaklar nedeniyle kapatılan güzellik merkezlerini, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açan Sevim Alan, mimarlık kariyerindeki başarılarını güzellik sektöründe de sürdürüyor.
Yaptığı kaş tasarımlarıyla müşterilerini hayrete düşüren Sevim Alan, yaptığı her işte iddialı ve başarılı olmayı temel prensip edindiğini vurguladı. Merkezlerinde kaş tasarımları yapmasının yanı sıra bu alanda eğitim vererek kişilere iş imkanı da sunduğunu belirten Alan, “Yaptığım kaş tasarımlarına inanılmaz olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınlar kendi aralarında bana Kaş Mimarı olarak adlandırıyor. Bu benim için mutluluk ve gurur verici. İnsanın yüzünde doğru ifade şeklinin oturmasının ilk şartı doğru kaş şeklinden başlar. Bu konuda bildiklerimi verdiğim eğitimlerle hemcinslerime aktarıyorum. Hem öğreniyor hem meslek sahibi oluyorlar. Kaşın kadınlar üzerinde çok etkisi bulunmaktadır. Çünkü yüz ifadelerinde kişiye göre değişiklik gösteren işlemler uygulanmaktadır" dedi.
Sevim Alan, kadınlar tarafından yoğun ilgi gören kaş tasarımı alanında “Yılın en iyi hizmet veren kaş merkezi” ödülüne de layık görüldüğünü hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Osmaniye Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:14
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:42

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Çalık Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Karacalar Eczanesi
Kadirli
Yedı Mart Eczanesi
Kadirli
Fatih Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Silahı ateş alan çoban yaralandı

Silahı ateş alan çoban yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Adana’da Kaybolan Otomobil Osmaniye'de Sulama Kanalında Bulundu

Adana’da Kaybolan Otomobil Osmaniye'de Sulama Kanalında Bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.