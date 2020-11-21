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Kaş’a millet bahçesi

ANTALYA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçeye millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı.Millet bahçesinin Kaş Belediye Başkanlığına tahsis edilen 71 bin 511 metrekarelik rekreasyon alanına kurulacağını belirten Ulutaş, Kaş Kınık millet bahçesi projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11 Aralık tarihinde ihale edileceğini duyurdu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçeye millet bahçesi kazandırılacağını açıkladı.
Millet bahçesinin Kaş Belediye Başkanlığına tahsis edilen 71 bin 511 metrekarelik rekreasyon alanına kurulacağını belirten Ulutaş, Kaş Kınık millet bahçesi projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 11 Aralık tarihinde ihale edileceğini duyurdu. Başkan Ulutaş, " Projemizin gerçekleşmesine vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekillerimiz Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Tuba Vural Çokal ve İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş ’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

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