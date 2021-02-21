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Kasadaki kumu boşaltırken uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

21.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Kasadaki kumu boşaltırken uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde bulunan maden ocağında iş kazası meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde bulunan maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kum boşaltırken 100 metre yükseklikten kamyon ile yuvarlanan 63 yaşındaki İsmail Tekin hayatını kaybetti.

Olay Söke Çavdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay kırsal mahalle yakınlarında bulunan Kormad Maden Şirketi’nde taşeron olarak çalışan İsmail Tekin (63) kendisine ait kamyon ile kum ocağına kum boşalttığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı doğru kamyon ile yuvarlandı. İş kazası ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile itfaiye ve acil kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında İsmail Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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