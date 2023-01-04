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  4. Kasaların arasından çıktılar: Hatay’da 23 göçmen ve kaçakçı yakalandı

Kasaların arasından çıktılar: Hatay’da 23 göçmen ve kaçakçı yakalandı

04.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 23 göçmen ve bu göçmenleri geçiren kaçakçı suçüstü yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müşterek olarak Avsuyu Mahallesi’nde planlı istihbarat faaliyeti çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kasaların arasında saklanan Suriye uyruklu 23 kişi, ülkelerinden yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilerek yakalandı.

Göçmenler ile yapılan görüşme sonrasında M.A. isimli şahıs tarafından sınırdan yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağladıkları öğrenildi.
M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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