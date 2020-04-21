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Kasap esnafına maske dağıtıldı

MALATYA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Malatya’da, korona virüs salgınına karşı, kasap esnaflarına maske dağıtımı gerçekleştirildi.Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Alaattin Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kasap esnaflarını ziyaret edip, maske dağıttı.

Kasap esnafına maske dağıtıldı

Malatya’da, korona virüs salgınına karşı, kasap esnaflarına maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Alaattin Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kasap esnaflarını ziyaret edip, maske dağıttı. Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Alaattin Çalışkan, esnaflarına maske dağıtılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve yetkililere maske dağıtımı için çok teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan her zaman bizlere destek olmuştur. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu güzel jestinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kasap esnafına maske dağıtıldı

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Samet Eczanesi
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