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Kasap, Ilıca virajı için iki bakanlığa soru önergesi verdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ilıca virajında son iki yılda yaşanan trafik kazalarının sayısını ve trafik kazalarının önüne geçmek için bölgede bulunan kavşağın yeniden düzenlenmesi konusunda hem İçişleri Bakanlığı’na hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ayrı ayrı soru önergesi verdi.Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Ilıca kavşağının yeniden düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Kasap, “Kütahya’da sık sık yaşanan trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor.

Kasap, Ilıca virajı için iki bakanlığa soru önergesi verdi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ilıca virajında son iki yılda yaşanan trafik kazalarının sayısını ve trafik kazalarının önüne geçmek için bölgede bulunan kavşağın yeniden düzenlenmesi konusunda hem İçişleri Bakanlığı’na hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ayrı ayrı soru önergesi verdi.
Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Ilıca kavşağının yeniden düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Kasap, “Kütahya’da sık sık yaşanan trafik kazaları hepimizi derinden üzüyor. Kütahya her alanda olduğu gibi ulaşım için önem arz eden karayollarında da maalesef hak ettiği yatırımları alamıyor. Sayısız kazanın yaşandığı Emet, Tavşanlı, Domaniç ve Kütahya’nın diğer bağlantı yolları hala yapılabilmiş değil. Ilıca kavşağı da aynı durumda. Daha fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmemesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerekli çalışmaları acilen yapmalı ve Emet, Tavşanlı, Domaniç ve Kütahya’nın diğer bağlantı yolları başta olmak üzere Ilıca kavşağı da yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.

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