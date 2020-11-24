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Kasaplar Odası Başkanı Kadı, sosyal medyadan kaçak çalışan meslektaşlarına seslendi

AYDIN HABERLERİ  | 24.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, oda kaydı olmadan çalışan kasap ve celepleri sert bir dille uyardı.

Kasaplar Odası Başkanı Kadı, sosyal medyadan kaçak çalışan meslektaşlarına seslendi

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, oda kaydı olmadan çalışan kasap ve celepleri sert bir dille uyardı. Başkan Kadı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen oda kayıtlarınızı yaptırın, sabrımı zorlamayın. 10 yıl geriye dönük işlem yaptırırsam kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı yaptığı açıklamada kaçak çalışan kasap ve celeplere seslendi. Uzun yıllardır oda kaydı olmadan çalışan kasap ve celepler olduğunu ifade eden Kadı, "Celeplik, kasaplık yapan ve kaçak çalışan arkadaşları 10 yıldır idare ettim. Hepinizin durumu düzeldi. Lütfen oda kayıtlarınızı yaptırın. Benim sabrımı zorlamayın" dedi.

"Adresinize maliye memurları gelirse şaşırmayın"

Başkan Kadı oda kaydı olmadan çalışmaya devam eden kasap ve celeplere yasal işlem yaptıracağını ifade ederek, "Adresinize maliye memurları polisle gelecek. 5-10 yıl geriye dönük işlem yaptırırsam kusura bakmayın. Ayrıca isimlerinizi liste halinde pazar yerlerine ve idari binalara asacağım. Demedi demeyin. Ayrıca jandarma eşliğinde kimliklerinizi de alma yetkimi unutmayın. İtiraz eden varsa da isim isim her yerden yayınlarım" paylaşımını yaptı.

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