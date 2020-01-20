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  4. Kasaplara hijyen eğitimi verildi

Kasaplara hijyen eğitimi verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren firma yetkililerine hijyen eğitimi verildi.Kdz.

Kasaplara hijyen eğitimi verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren firma yetkililerine hijyen eğitimi verildi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede gıda ve et ürünlerinde ki hijyen ve kalitenin artırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Kdz. Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren kasaplara hijyen ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Eğitim faaliyetine ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “İlçemizdeki et sektöründe bulunan başta kasaplarımız olmak üzere; Karadeniz Ereğli Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu’nun 2020 yılı gıda hijyen ve kalitesinin artırılması faaliyetleri kapsamında gerçekleşen planlamayla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Et ve Et Ürünleri Tebliği ile Mevzuat ve Hijyen Eğitimi verildi. İlçemiz Öğretmenevi Toplantı salonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzamanı veteriner hekim ve gıda mühendislerince gerçekleşen eğitimde et sektöründe çalışanlar ve kasaplar ile yardımcı personellerine yönelik ilgili mevzuatlar, et ve et ürünlerinin işyerine kabulünden, tüketiciye arzın tüm aşamalarında uyulması gereken hijyen kuralları dahil ortam gereklilikleri anlatıldı. Bilgilendirme toplantısında, aşamaların herhangi birinde yapılacak bir ve ya birkaç hatanın, gıda güvenilirliği ve insan sağlığının tehlikeye düşürülmesine neden olacağı ifade edildi. Ayrıca güncel mevzuat ve piyasadaki haksız rekabeti önleyici tedbirler anlatıldı. Paydaşlar yasal sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. Toplantı sonunda eğitim alanlara katılım sertifikası sunuldu.”

Kasaplara hijyen eğitimi verildi

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