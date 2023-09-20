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Kasımiye Millet Ormanı Artuklu Belediyesine devredildi

20.09.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlanan ve pilot il olarak Mardin’de 4589 hektar alanda yapımı tamamlanan Kasımiye Millet Ormanı, Artuklu Belediyesine devredildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim töreninde yapmış olduğu konuşmalarında "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 Millet Ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız" diyerek müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı. ‘81 il 81 Millet Ormanı’ projesinin pilot ili seçilen Mardin’de, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Saraçoğlu Mahallesinde belirlenen bölgede yapımına hızlıca başlandı.

Orman Genel Müdürlüğünce verilen 24,5 milyon TL ödenek ile, 45,89 hektar alanda Kasımiye Millet Ormanında sosyal, kültürel, sportif fonksiyonlar halkın hizmetine sunulacak. Millet ormanında, yapay gölet, ibadethane, ahşap köprü, yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları, çeşmeler ile bulaşık yıkama ünitesi bulunuyor.

Yapımı tamamlanan Kasımiye Millet Ormanı, düzenlenen protokol ile Artuklu Belediyesine devredildi. Devir Teslim törenine, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve ilgili birim amirleri katıldı.

Törende konuşma yapan Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında her ile bir millet ormanının kurulacağını açıklamasının ardından Mardin ilimiz pilot il seçildi. Bugün itibarıyla Mardin Kasımiye Millet Ormanı’nda çalışmalarımızı bitirmiş olduk. Bundan sonra Artuklu Belediyemiz ile bu süreci yürüteceğiz. Buranın işletilmesi, halka sunulması ve bakım işlemlerin yapılabilmesi için protokol imzaladık. Bu tesisin, Mardin’imize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, konuşmasında şunları söyledi:
“Bugün itibari ile devrini aldığımız Mardin Kasımiye Millet Ormanı’nı çok yakın bir zamanda halka açacağız inşallah. Ufak tefek yapılması gereken bazı düzenlemeleri yaptıktan hemen sonra kullanıma kısa bir sürede halkımızın kullanımına sunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Devir teslim protokolü imzalandıktan sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

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