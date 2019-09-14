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Kasımpaşa'dan açıklama: Melih Şendil'in maçımızı Galatasaray amigosu gibi anlatmasını kınıyoruz

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, Beinsports spikeri Melih Şendil'in maç anlatımına tepki gösterdi. Açıklamada, "Beinsports spikerinin maçımızı Galatasaray amigosu gibi anlatmasını kınıyoruz. Spikerin Galatasaray'ın golüne sevinmesinin hiçbir şekilde izahı olamaz. Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyoruz" denildi.

Kasımpaşa'dan açıklama: Melih Şendil'in maçımızı Galatasaray amigosu gibi anlatmasını kınıyoruz

Kasımpaşa Kulübü, Beinsports spikeri Melih Şendil'in maç anlatımına tepki gösterdi.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Dün akşam Galatasaray SK ile deplasmanda oynadığımız ve yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanan karşılaşmanın spikeri Melih Şendil'in maçı anlatırken Galatasaray'ın attığı golde bir amigo edasıyla bağırması, Galatasaray'ın her pozisyonunda sanki o takımın taraftarıymışçasına maçı anlatması kamuoyunun ve bizlerin dikkatinden kaçmamıştır.

Spikerin Galatasaray'ın golünün ardından sanki bir Avrupa maçı anlatır gibi, rakip yabancı bir takım gibi coşkuyla sevinmesi ve Falcao naralarının ardından hoşgeldin İstanbul'a, hoşgeldin Galatasaray'a, ilk maç ilk imza şeklinde bağırarak gole sevinmesinin hiçbir şekilde izahı olamaz. Dünyaca tanınan bir marka olan Beinsports kurumuna yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştır.

Hiçbir şekilde tarafsızlık ilkesine uymayan bir anlatım gerçekleştiren spiker Melih Şendil'in bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyor, 1921'den beri var olan ve armasında ay-yıldızı gururla taşıyan Kasımpaşamızın şanlı tarihini hiçe sayan bu taraflı anlatımı kınıyoruz. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Beinsports'un artık hiçbir şekilde başka takımların amigosu gibi davranan spikerlerini istemediğimizi ve her zaman tarafsızlık ilkesini benimsemiş spiker ve yorumcuların yayıncı kuruluşta görev almasını istediğimizi kamuoyuna ve Beinsports yönetim kuruluna bildiririz."

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Melih Şendil beinsports Galatasaray

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