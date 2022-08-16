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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından

16.08.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli oyuncu Joshua King: - "Tek bir hayal kırıklığım var; ben, Emre ve Valencia, bugün her birimiz üçer gol atabilirdik. Birçok pozisyon oldu ama değerlendiremedik. İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de bir gol kaydeden sarı-lacivertli oyuncu Joshua King, Emre ve Valencia ile üçer gol atmamanın hayal kırıklığını yaşadığını, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Joshua King, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyleyebileceğini belirterek "Kırmızı kartın ardından baskıyı sürdürdük ve oyunu rakibe kabul ettirdik. Tek bir hayal kırıklığım var; ben, Emre ve Valencia, bugün her birimiz üçer gol atabilirdik. Birçok pozisyon oldu ama değerlendiremedik. İlk golümden ve ilk galibiyetimizden dolayı mutluyum." dedi.

Maç maç devam ettiğini, kendine göre bir gol sayısı hedefinin olduğunu ve bunu söylemek istemediğini de kaydeden King, "Her forvet oyuncusu gol atıp katkı sağlamak ister. Rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon içinde sakatlıklar da olacak. Rekabeti çok değerli buluyorum, geniş kadroya inanan birisiyim. Sezon içinde herkese ihtiyaç olacak. Rekabetin takım için pozitif olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Ümraniyespor maçında bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Bugün için çok mutluyum ve şimdi perşembe günkü maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Joshua King fenerbahçe

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